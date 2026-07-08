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CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

Sei ragazzi restano feriti in un incidente stradale alla periferia di Osimo

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Lug 8, 2026

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 22:30, all’incrocio tra la Statale 361 e la Strada provinciale 3, all’altezza di Padiglione di Osimo, per un incidente stradale che ha coinvolto frontalmente due autovetture.
La squadra di Osimo ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e dei veicoli. Una delle autovetture presentava una perdita di metano, messa in sicurezza dal personale dei Vigili del fuoco.
Nell’incidente sono rimasti coinvolti sei ragazzi, tutti trasportati in ospedale dal personale sanitario.
Sul posto sono intervenute cinque ambulanze e i Carabinieri.
La strada provinciale è stata completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

 

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