Questa mattina un’altra auto in fiamme lungo la Statale 73 bis

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 8:00, lungo la Statale 73 bis, per l’incendio di un’autovettura alimentata a gasolio sviluppatosi durante la marcia.

La squadra dei Vigili del fuoco di Fano ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, che hanno interessato anche parte del canneto limitrofo, e alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Non si registrano persone ferite.

Sul posto era presente anche la Polizia per gli adempimenti di competenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati