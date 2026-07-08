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CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Questa mattina un’altra auto in fiamme lungo la Statale 73 bis

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 8, 2026

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 8:00, lungo la Statale 73 bis, per l’incendio di un’autovettura alimentata a gasolio sviluppatosi durante la marcia.
La squadra dei Vigili del fuoco di Fano ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, che hanno interessato anche parte del canneto limitrofo, e alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Non si registrano persone ferite.
Sul posto era presente anche la Polizia per gli adempimenti di competenza.

 

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