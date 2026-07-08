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ACQUALAGNA IN PRIMO PIANO POLITICA

Prende forza la candidatura alla presidenza della Provincia di Pesaro di Alberto Alessandri / FOTO

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Lug 8, 2026

ACQUALAGNA – Il centrodestra sta schierando tutti i suoi rappresentanti per sostenere la candidatura, a presidente della Provincia di Pesaro Urbino del sindaco di Cagli Alberto Alessandri.

Oggi, ad Acqualagna, c’è stata una nuova riunione, alla quale ha preso parte anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli.

Molto interessante e pieno di contenuti anche l’intervento di Vittoriano Solazzi.

Ma sono stati in tanti a prendere la parola. Ricordiamo gli interventi di Giacomo Rossi, vice presidente del Consiglio regionale, dell’ex sindaco di Mondolfo ed attuale consigliere regionale Nicola Barbieri, dell’ex sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini, dell’assessore regionale Francesco Baldelli e dell’onorevole Francesco Battistoni, coordinatore regionale delle Marche di Forza Italia.

Di particolare interesse quanto dichiarato dal candidato alla presidenza della Provincia di Pesaro Urbino, Alberto Alessandri.

A chiusura dell’evento è poi intervenuto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

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