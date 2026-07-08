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FANO IN PRIMO PIANO SPETTACOLI

A Fano Marcello Balestra e Stefano Fucili con Piazza Grande presentano lo spettacolo “Lucio c’è”

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Lug 8, 2026
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Canzoni di Lucio Dalla e racconti originali con firma copia del libro ed. Mondadori dopo il concerto 

FANO – Giovedì 16 luglio alle ore 21.15 presso la Rocca Malatestiana di Fano si svolgerà lo spettacolo “Lucio c’è”, un concerto-racconto dedicato a Lucio Dalla; lo spettacolo nasce dall’incontro tra i racconti originali di Marcello Balestra, storico collaboratore dell’artista bolognese, e l’interpretazione musicale di Stefano Fucili insieme alla band Piazza Grande, per un viaggio emozionante attraverso le canzoni e gli episodi più significativi della vita e della carriera di uno dei più grandi protagonisti della musica italiana.

Ad accompagnare Stefano Fucili sul palco saranno Carlo Simonari alle tastiere e cori, Tommy Baldini alle chitarre, Roberto Panaroni al basso e Luca Giavon alla batteria, dando vita a uno spettacolo intenso e coinvolgente che alterna musica dal vivo, aneddoti e ricordi inediti.

Al termine dello spettacolo Marcello Balestra sarà inoltre disponibile per il firmacopie del libro “Lucio c’è”, edito da Mondadori, offrendo al pubblico un’ulteriore occasione di incontro e condivisione. 

« ”Lucio c’è”  – racconta Marcello Balestra – è nato per un gioco di dialoghi, di racconti e di una platea occasionale. Poi tutto è diventato molto chiaro e definito, grazie al pubblico che ha subito dichiarato di sentirsi a casa. La sua forza è proprio questa, far sentire l’ascoltatore a casa di Lucio. Forse la vera casa di Lucio era proprio una dimensione condivisa, perché Lucio stesso non ha mai amato le case… Lucio amava le persone e in questo caso parlare di lui significa parlare del suo “essere casa” per tutti».

 

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