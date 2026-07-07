Un grande successo il campionato italiano di ruzzola a squadre

Di GIANCARLO ROSSI

ESANATOGLIA – Due fine settimana di grandissimo sport, agonismo e passione pura hanno decretato il successo del 30esimo Campionato italiano di ruzzola a squadre, massima rassegna nazionale promossa dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e organizzata magistralmente dall’Asd Cesari Massimo Plasgomma Esanatoglia, con il fondamentale patrocinio del Comune di Esanatoglia.

La manifestazione ha richiamato nell’entroterra maceratese, lungo i percorsi di gara tra Esanatoglia e Matelica, le migliori formazioni della disciplina provenienti da tutta Italia, dando vita a sfide particolarmente combattute e spettacolari.

Nella categoria A, l’Asd Ruzzola Rigali/Nocera Umbra si è confermata sul tetto d’Italia, conquistando il gradino più alto del podio e bissando così il titolo tricolore già conquistato nella passata stagione. La compagine umbra ha saputo imporsi grazie a una prova di straordinaria solidità, ribadendo il proprio valore assoluto e la capacità di mantenersi saldamente ai vertici della ruzzola italiana. A guidare la formazione campione d’Italia è stato il capitano Mauro Sabatini, affiancato da un gruppo eccezionale composto da Lorenzo, Alessio, Enio, Massimo, Stefano, Giancarlo, Riccardo, Renzo e Sandro, tutti protagonisti di una prestazione maiuscola che ha consentito al sodalizio di difendere con successo lo scudetto.

Al 2’ posto la formazione di Monteroberto (An) Ruzzola Vallesina Quota 311, mentre al 3” posto a pari merito si sono classificate l’Halley Matelica (Mc) e l’Oleificio Montenovo/Borgo Catena (An)

Per quanto riguarda le altre categorie, nella categoria B a vincere è stata la formazione Umbro/Toscana della New Team di Citta’ di Castello, capitanata da Walter Carletti composta in gran parte della famiglia Bigi di Bibbiena che ha avuto la meglio sulla squadra di Corinaldo, Corinaldo 1 Senior, seguita al terzo posto a pari merito dalla Macelleria Mancini (An) e dal Team di Torre Plestina (Mc), mentre nella categoria C, infine, ad imporsi su tutti sono stati gli atleti dell’Asd Cupra Massaccio di Cupramontana dello storico capitano Mario Agnetti dopo una finale a 3, nella quale la maglia tricolore e’ stata contesa fino all’ultimo lancio. Da rilevare che la suddetta squadra corona un sogno arrivando finalmente al successo dopo le 2 semifinali perse nei 2 anni precedenti. Nel derby a 3 anconetano la piazza d’onore e’ stata conquistata dalla Pro loco di Ripe (An) seguita dalla formazione di San Donato (An).

L’atto conclusivo della manifestazione è stato suggellato da una partecipata cerimonia di premiazione alla quale hanno preso parte le massime autorità istituzionali e sportive, a testimonianza dell’importanza dell’evento. Erano presenti il presidente nazionale della FIGeST, Enzo Casadidio, il vice presidente vicario, Valeriano Vitellozzi, il presidente provinciale FIGeSt, Patrizio Romaldini, il presidente del Dipartimento degli Sport che Rotolano, Mauro Sabatini, e il presidente del Consiglio di Specialità, Angelo Gaudenzi. Insieme ai vertici federali, sono intervenuti il presidente regionale del Coni Marche, Fabio Luna, il sindaco del Comune di Esanatoglia, Luigi Nazzareno Bartocci, e il vice sindaco, Debora Brugnola, L’Assessore allo Sport del Comune di Matelica Filippo MariaConti.

Durante la premiazione, Adriano Spadoni e Giancarlo Rossi, hanno ricordato l’amico e giocatore Federico Gasparini di Ripe scomparso prematuramente appena una settimana fa.

A margine delle premiazioni, il presidente nazionale FIGeST, Enzo Casadidio, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Questo trentesimo campionato italiano ha dimostrato ancora una volta la straordinaria vitalità della ruzzola e lo straordinario attaccamento dei nostri tesserati ai valori della tradizione e della sana competizione sportiva. Complimenti ai campioni di Rigali/Nocera Umbra per la riconferma del titolo e a tutte le squadre che si sono battute con correttezza. Un ringraziamento speciale va all’Asd Plasgomma, con tutta la squadra capitanata da Massimo Boarelli e da Luigi Gaudenzi, all’Amministrazione comunale di Esanatoglia e a tutta la macchina organizzativa con Massimo Boarelli ed i suoi compagni per aver preparato al meglio e seguito passo passo le varie fasi durante questi due weekend di gara, accogliendo il popolo dei giochi tradizionali in un territorio che da sempre riserva una sensibilità e un’ospitalità uniche verso le nostre discipline”.

Questi i componenti della squadra Cupra Massaccio: Mario Agnetti (capitano), Enea Mancinelli, Pasquale Scortichini, Fabrizio Freschi, Bruno Perini, Giancarlo Rossi, Gervasio Papi e Mauro Franceschetti.

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