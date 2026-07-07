Riccardo Piccioni confermato alla guida degli arbitri delle Marche per il biennio 2026/28

ANCONA – Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha riconfermato Riccardo Piccioni, per le due successive stagioni calcistiche 2026/27 e 2027/28, alla Presidenza del Comitato Regionale Arbitri delle Marche.

Piccioni, 53 anni, è Professore di Storia Contemporanea all’Università di Macerata. Nel luglio 2025 è stato insignito del prestigioso Premio nazionale “Sergio Gonella”, assegnato al termine di ogni stagione calcistica al Presidente dei Comitati Regionali A.I.A. maggiormente distintosi. La Commissione regionale arbitri (C.R.A.) guidata da Piccioni si occupa delle designazioni degli arbitri dei Campionati regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria e dell’inquadramento di tutti i 1400 fischietti marchigiani.

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