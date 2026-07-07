Premio Castello di Argignano 2026: Aldo Pesetti e Christian Conti protagonisti della XVI edizione

FABRIANO – Torna uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate fabrianese. Sabato 18 luglio, alle ore 19.30, nell’area della Festa della Felicità di Argignano, si svolgerà la XVI edizione del Premio Castello di Argignano – Riconoscimento al Merito, promosso dal Circolo di Argignano APS con il patrocinio del Comune di Fabriano, del Circolo della Stampa Marche Press e del Rotary Club Fabriano.

Dal 2009 il premio rende omaggio ai cittadini di Fabriano e delle sue frazioni che, attraverso il proprio impegno professionale, culturale, scientifico, sportivo e civile, hanno contribuito a dare prestigio al territorio, mantenendo alto il nome della città in Italia e nel mondo.

Per l’edizione 2026, la Categoria Senior sarà assegnata allo storico e ricercatore Aldo Pesetti, mentre il riconoscimento Categoria Junior andrà al giovane ricercatore Christian Conti. Ospite d’Onore sarà la Dott.ssa Rosa Rita Silva, medico oncologo di riferimento nazionale e attuale presidente della Fondazione Carifac.

I premiati

Aldo Pesetti, storico, scrittore e divulgatore fabrianese, è da anni impegnato nella valorizzazione della storia e delle tradizioni locali. Coordinatore storico e responsabile della comunicazione dell’Ente Palio di San Giovanni Battista di Fabriano, è presidente e fondatore dell’associazione Fabriano Storica, oltre che socio fondatore di LabStoria e dell’Associazione Marchese Onofrio Del Grillo Fabriano. Collabora con il settimanale L’Azione e ha pubblicato numerosi volumi dedicati alla storia cittadina, tra cui I grandi fabrianesi, Fabriano insolita e segreta e San Francesco d’Assisi a Fabriano. Laureato in Economia Aziendale, opera professionalmente come supply chain developer in un importante gruppo dolciario italiano.

Christian Conti, premiato nella categoria Junior, rappresenta una delle più promettenti realtà della ricerca scientifica. Dopo gli studi all’Istituto Agrario “Vivarelli” di Fabriano, ha conseguito la laurea in Scienze Ambientali all’Università di Ancona e la specializzazione in Geologia all’Università di Pisa, perfezionando successivamente la propria formazione ad Hannover, dove ha collaborato con esperti internazionali di paleontologia. La sua attività di ricerca è rivolta allo studio della storia della Terra, dei processi geologici e paleontologici, mantenendo sempre un forte legame con il territorio marchigiano. Il suo percorso testimonia come una solida formazione scolastica locale possa rappresentare il punto di partenza verso importanti traguardi nella ricerca internazionale.

La Dott.ssa Rosa Rita Silva, Ospite d’Onore della manifestazione, è una delle figure più autorevoli dell’oncologia italiana. Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Ancona, si è specializzata in Oncologia, Anatomia e Istologia Patologica ed Ematologia Generale, dedicando l’intera carriera alla prevenzione e alla cura dei tumori, con particolare attenzione all’oncologia femminile. È stata docente presso l’Università Politecnica delle Marche e direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale di Fabriano. Attualmente è presidente della Fondazione Carifac e fa parte delle principali società scientifiche nazionali e internazionali, tra cui AIOM e ASCO.

Un riconoscimento che valorizza la comunità

Nato nel 2009, il Premio Castello di Argignano è il primo riconoscimento cittadino dedicato esclusivamente ai fabrianesi che si sono distinti per meriti professionali, culturali, scientifici, sportivi o civili. Dal 2011 è stata inoltre istituita la figura dell’Ospite d’Onore, destinata a personalità di particolare rilievo legate al territorio.

Nella scorsa edizione erano stati premiati Patrizio Fattori (Categoria Senior), punto di riferimento del pattinaggio fabrianese, Federica Stroppa (Categoria Junior), atleta paralimpica pluricampionessa italiana, e la giornalista Gigliola Marinelli quale Ospite d’Onore.

Il giornalista Daniele Gattucci, ideatore e fautore dell’iniziativa insieme al Circolo di Argignano APS, sottolinea il significato del premio: “Il Premio Castello di Argignano nasce per dare il giusto riconoscimento a quei cittadini che, con il proprio lavoro, la professionalità e l’impegno civile, hanno contribuito a rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità. È un segno di gratitudine verso persone che hanno saputo distinguersi nei più diversi ambiti della vita pubblica e privata, mantenendo vivo il senso di appartenenza al territorio e trasmettendo valori positivi alle nuove generazioni”.

“In un momento storico complesso per il comprensorio fabrianese, è ancora più importante valorizzare le eccellenze locali e offrire esempi concreti ai giovani. Questo premio vuole raccontare storie di impegno, competenza e passione, mettendo sempre al centro la persona e il suo contributo alla comunità”.

L’assessore alla Bellezza, Maura Nataloni Daniela Ghergo e gli assessori presenti alla Conferenza stampa di presentazione del Premio, dopo aver sottolineato il compito e l’impegno avuto dal giornalista Daniele Gattucci, insieme al Circolo di Argignano, hanno aggiunto “compito non semplice e per la sua unicità, è il primo del genere nella nostra città con una valenza di grande significato per coloro che sono riusciti ad eccellere in alcuni ambiti dell’etica civile. Altrettanto qualificato sin dagli esordi il patrocinio del Comune, del Circolo della Stampa Marche Press che dal 2015 ha ottenuto anche quello del Rotary Club Fabriano, intessendo così una lunga lista di nomi da far prendere in esame al lavoro della Giuria che si districa tra l’indicazione dei personaggi da premiare. Non è tutto, dal 2011 è stata inserita un’ulteriore peculiarità: l’Ospite d’Onore, aggiuntivo tassello al mosaico della “Fabrianesità” e figura scelta tra i personaggi, che hanno nel loro curriculum una notorietà locale, di lungo corso e di sicuro richiamo”.

La Presidente del Circolo di Argignano APS, Daniela Corrieri, ha commentato “Con profonda riconoscenza e stima, conferiamo il Premio ai Fabrianesi Benemeriti, quale segno tangibile dell’apprezzamento della città per il loro prezioso contributo alla crescita e alla promozione di Fabriano. Complimenti ai premiati e grazie a tutti voi per la vostra presenza”.

La presidenti del Rotary Club Fabriano Federica Capriotti: “Il Premio rappresenta uno dei momenti più significativi per la comunità, ci offre l’opportunità di rendere omaggio a donne e uomini che, con il loro impegno, il loro talento e il loro esempio, hanno contribuito ad accrescere il prestigio e il valore della città di Fabriano”.

“Le gratificazioni che diamo a questi personaggi – ha spiegato Gattucci – sono un segno d’ identificazione, ricompensa e lode per quanto sono riusciti a garantire, nella migliore maniera, alla propria famiglia, al loro lavoro e più in generale alla società in cui vivono e si impegnano. Abitanti che, con il proprio bagaglio di professionalità, compiti e aspettative conquistate e acquisite nel tempo, hanno garantito alla collettività la tenuta del tessuto comunitario. Questo concetto racchiude la filosofia istituiva del “Premio Castello di Arginano”. L’idea è stata presentata con la semplicità e aggiungo la schiettezza di chi vuole bene a Fabriano, alle sue frazione ponendo però al centro dell’interesse la persona. Il Direttivo del Circolo Arginano, con una serie di incontri e riunioni ha fortemente voluto questo momento di coesione sociale ed è riuscito a far maturare una richiesta da sempre presente ma mai attuata. Ora il comprensorio di Fabriano attraversa un momento di grande affanno, rispetto a decenni di crescita, sviluppo e floridezza economica e sociale, è giusto quindi omaggiare quei cittadini per quanto hanno fatto di interessante nella loro vita, a partire dai più giovani, spesso e a torto, dimenticati”.

Nato nel 2009, il Premio Castello di Argignano è il primo riconoscimento cittadino dedicato esclusivamente ai fabrianesi che si sono distinti per meriti professionali, culturali, scientifici, sportivi o civili. Dal 2011 è stata inoltre istituita la figura dell’Ospite d’Onore, destinata a personalità di particolare rilievo legate al territorio.

Nella scorsa 15° edizione premiati Patrizio Fattori (Categoria Senior), punto di riferimento del pattinaggio fabrianese, Federica Stroppa (Categoria Junior), atleta paralimpica pluricampionessa italiana, e la giornalista Gigliola Marinelli quale Ospite d’Onore.

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