Grave incidente alla periferia di Sassoferrato, automobilista soccorso e portato in ospedale

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Lug 7, 2026

SASSOFERRATO – I Vigili del fuoco poco dopo le 13 sono intervenuti in località Casalendra di Sassoferrato per un incidente stradale.
La squadra dei Vigili del fuoco di Fabriano ha provveduto all’estrazione del conducente della vettura, successivamente affidato alle cure del personale sanitario.
Sul posto anche le forze dell’ordine.

 

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