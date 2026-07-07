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Controllo del territorio: i Carabinieri di Jesi rintracciano e denunciano un giovane per violazione della sorveglianza speciale

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 7, 2026

JESI – Proseguono le attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Jesi finalizzate a garantire la sicurezza della cittadinanza.

Attraverso un capillare e continuo monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rintracciato un soggetto 27enne di origini straniere ma residente a Jesi, già gravato da precedenti penali e di polizia.

Il giovane, infatti, risulta sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza semplice, provvedimento che gli impone il tassativo obbligo di permanere all’interno della propria abitazione nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 07.00 di ciascun giorno.

Al momento del controllo domiciliare, scattato in orario serale, i militari hanno tuttavia accertato l’assenza dell’uomo, in violazione degli obblighi previsti dalla legge. L’immediata reazione dei Carabinieri e l’approfondita conoscenza delle dinamiche del territorio hanno permesso di attivare una rapida attività di ricerca, che si è conclusa con successo in tempi brevissimi: il trasgressore, infatti, è stato rintracciato dai militari di pattuglia nel vicino comune di San Marcello. L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

L’intervento si inserisce in una più ampia e costante strategia attuata dall’Arma dei Carabinieri, volta a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a garantire il rispetto delle regole.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

 

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