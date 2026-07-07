Conferme e nuovi arrivi, la Laurentina è pronta per ben figurare

SAN LORENZO IN CAMPO – Riparte dal blocco che ha conquistato il Doplete e da tanti nuovi innesti la Laurentina. Dopo la vittoria del campionato di Terza categoria e del titolo provinciale, la società del presidente Davide Marinelli si è subito tuffata nel mercato estivo per allestire una rosa in grado di ben figurare in Seconda la prossima stagione.

Idee chiare quelle del sodalizio giallorosso e del direttore sportivo Raffaele Rama che, dopo un confronto con gli allenatori Daniele e Simone Rossi Mercanti, si è mosso con sapienza chiudendo tutte le trattative in nemmeno un mese.

Del gruppo promozione sono rimasti tutti, ad iniziare da capitan Ricci, fatta eccezione per Cuccaroni, Micciarelli, Muniz e Quarta che andranno a far esperienza altrove, e Ciarloni.

In difesa il ritorno, dopo 10 anni, di Nicola Maiolatesi, reduce dal triplete con il Real Porto Senigallia, quello di Secondini dalla Castelleonese, di Nanni dalla Serrana e del giovane Borgacci dalla Juniores della Pergolese.

Innesti importanti e d’esperienza a centrocampo. Vestiranno giallorosso Andrea Gianoboli, oltre 300 presenze, due promozioni nelle ultime tre stagioni a Marotta; Radouane Errady, oltre 400 presenze tra Eccellenza e Seconda Categoria; Nicolò Sorcinelli, prelevato dal Pian di Rose; Simone Di Pietro, in forza fino a maggio alla Cagliese.

Tre volti nuovi anche in attacco: Jacopo Saudelli dalla Cagliese, Rony Mballa Awono dal Della Rovere e Davide Marini dal Frontone Serra.

“Al gruppo straordinario della passata stagione – spiega il DS Rama – abbiamo affiancato elementi esperti e di categoria per poter affrontare un campionato difficile. Siamo soddisfatti poi, come sempre, sarà il campo a parlare”.

“Il nostro obiettivo – sottolinea il direttore generale Riccardo Marconi – era dare continuità a quanto di buono fatto. I nuovi innesti hanno sposato il progetto iniziato la scorsa stagione ed è l’aspetto che più ci inorgoglisce”.

Questi i giocatori confermati: Landini, Parroni, Sabbatini; Albertini, Bartolucci, Mancinelli, Marini, Petrucci, Piccinini; Bartolomeoli Mi., Bottin, Cenci, Pagnetti, Romani, Aboulkhir, Keita, Taddei.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati