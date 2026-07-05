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ECONOMIA IN PRIMO PIANO URBINO

La Benelli di Urbino un’eccellenza tecnologica

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 5, 2026

di GIORGIO GIRELLI*

URBINO – La tradizionale e prestigiosa Festa della Benelli Armi di Ubino è ormai da tempo  uno dei principali eventi della Città ducale: coniuga mirabilmente gara sportiva di tiro a  volo, ricordo del compianto Paolo Benelli  cui è intitolato il Gran Premio sportivo  e  festosa presenza di tutte le maestranze assai legate a questo gioiello imprenditoriale. Non manca la vicinanza  della  Repubblica di San Marino, molto legata per tanti aspetti (culturali, scientifici, giudiziari, accademici, ecc..) ad Urbino  da cui peraltro nel tempo ha ricevuto solidarietà  ed anche forte protezione, nei secoli trascorsi, dalle minacce  espansionistiche dei Malatesta di Rimini.  Anche per questo, accompagnando gli ambasciatori di Turchia a San Marino, non ho mancato di promuovere incontri con la Benelli di cui è stata sempre ammirata l’alta tecnologia e l’eccellente qualità dei prodotti, abbelliti peraltro dal raffinato design dell’architetto Gaudenzi.

Nell’omaggio agli Ospiti, al Direttore Paolo Viti, che ci ricorda come l’azienda che ha mantenuto “anima e struttura familiare” esporta in ottanta paesi,  ed a tutte le abili maestranze,  va rivolto un  riconoscente pensiero all’ing. Luigi Moretti, cittadino onorario di Urbino ed insignito anche del titolo di “Marchigiano ad Honorem” dal Centro Studi Marche di Roma, protagonista della nascita  di una impresa apprezzata nel mondo e fonte di benessere per tanti cittadini del territorio  urbinate. Egli per quaranta anni ne è stato Presidente, sempre con grande “attenzione alle persone ed umanità”.

*Ambasciatore di San Marino

Nella foto: Franco Moschini e Giorgio Girelli premiano Luigi Moretti in Campidoglio, a Roma

 

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