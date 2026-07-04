Inaugurata ad Urbino la mostra dedicata alla Madonna Albani

Di MARIA GRAZIA FOCANTI

URBINO – Sabato 4 luglio alla presenza del Sindaco Gambini, dell’Assessore alla Cultura Ottaviani e di numerose autorità è stata inaugurata ad Urbino la Mostra, curata da Luca Baroni, dal titolo Da Barocci a Tiepolo. La Madonna Albani e la grande pittura italiana tra Cinquecento e Settecento.

La mostra, organizzata dal Comune di Urbino, con la collaborazione della Rete museale Marche Nord, ha ottenuto il patrocinio della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale delle Marche, dell’Università Carlo Bo di Urbino e del Senato della Repubblica.

Il Sindaco ha parlato di “una squadra vincente” che è riuscita a mettere insieme persone ed Enti che hanno lavorato per realizzare la mostra. La collaborazione tra Rete Museale Marche Nord, i Comuni di Urbino e Gradara, il Legato Albani ,la BNL, BNP Paribas e i collezionisti privati, testimonia l’importanza dell’interazione tra pubblico e privato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Luca Baroni, responsabile della Rete museale Marche Nord e curatore della mostra, ha illustrato la ricerca effettuata dall’Ente museale. Ha anche ricordato la figura di Andrea Emiliani, profondo conoscitore e valorizzatore del Barocci. Fu lui a scoprire all’inizio degli anni settanta , la Madonna Albani e ad averla inserita nel percorso di studio e riscoperta del Barocci. L’opera fu inserita nella prima mostra sul Barocci organizzata nel 1975 a Bologna. Fu sempre Emiliani a rintracciare l’opera sul mercato nel 1985 e a proporla alla BNL, eliminando così il rischio di una vendita all’estero.

La Madonna Albani, conosciuta anche come Madonna della Culla o Madonna di Casa Albani, occupa una posizione particolare tra le opere di Federico Barocci, considerato uno straordinario inventore di cromie e composizioni ed innovatore nel campo dello studio dal vero. Si possono ammirare anche disegni preparatori che costituiscono un interessante tassello per ricostruire il processo creativo posto in essere dal Barocci. Il dipinto è il risultato di un progetto grafico fitto anche se non sempre lineare. Diversi i disegni, dal vero, di bambini addormentati: un tema difficile da rappresentare e familiare solo a pochi artisti.

La Madonna Albani è l’ultimo capolavoro realizzato- dal Barocci. L’attenzione è sul rapporto Madre Figlio; San Giuseppe è collocato in secondo piano. Nell’opera c’è un omaggio a Raffaello per la composizione, e per la delicatezza del viso di Maria, ad Urbino, con l’inserimento della porta del Palazzo Ducale e al Bramante. La Madonna Albani mette in luce anche il tema del “non finito” michelangelesco. Ci si interroga se si è di fronte ad una scelta dell’autore o ad un incompiuto.

L’opera dialoga con altre 32 lavori realizzati tra la il 500 e il settecento. La mostra permette di leggere l’influenza del Barocci: il suo lascito per le generazioni future. Si possono ammirare opere di allievi del Barocci come Vitali, Allievi e Ridolfi ma anche lavori di grandi maestri romani, veneti e bolognesi. Tra le opere proposte in visione ci sono quelle di Jacomo Palma il Giovane, Carlo Bononi, Luca Giordano e Giandomenico Tiepolo.

Londei, presidente del Legato Albani (l’ente morale che , per incarico del Comune, tutela e valorizza il patrimonio storico del Collegio Raffaello e della famiglia Albani) ha parlato di orgoglio per il rientro dell’opera, recentemente esposta presso il Senato della Repubblica, nella città di Urbino.

Giovannelli, della BNL BNP Paribas, la proprietaria del dipinto, ha ricordato che la Banca considera l’arte e la cultura un fattore di crescita imprescindibile per la storia del nostro Paese. La Banca, che annovera più di seimila opere di proprietà, favorisce prestiti e comodati con Enti e Poli museali.

Per l’occasione è stato predisposto un volume edito da Silvana Editoriale, curato da Luca Baroni, sostenuto dal Legato Albani che fa il punto sugli studi effettuati sul dipinto Madonna Albani. Contiene i disegni preparatori, diversa documentazione e collega questa opera all’interno della produzione tardiva del Barocci.

La mostra che si tiene presso le Sale del Castellare di Palazzo Ducale, rimarrà aperta fino al 27 settembre, sarà visitabile dal giovedì al lunedi (chiuso martedì e mercoledì), con i seguenti orari (10.30 -12.30/ 16.00 19.00).

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