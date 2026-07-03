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Stabilimento balneare in fiamme nella notte a Torrette di Fano

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Lug 3, 2026

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte in via Stelle di Mare, nella zona di Torrette di Fano, per l’incendio di uno stabilimento balneare.
La squadra di Fano, intervenuta con due autobotti, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.

L’incendio ha causato danni alla struttura in legno dello stabilimento.
Non si registrano persone coinvolte. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

 

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