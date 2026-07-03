Con RivieraMutua e RivieraBanca alla scoperta di Pesaro

PESARO – Grande partecipazione per le due iniziative organizzate da RivieraMutua ETS, che hanno accompagnato complessivamente 100 Soci, 50 per ciascun appuntamento, in un’affascinante esperienza alla scoperta di Pesaro, città ricca di arte, storia e tradizioni culturali.

Per favorire la partecipazione, RivieraMutua ha messo a disposizione un servizio di pullman con partenza da Rimini e Cattolica, consentendo ai Soci di raggiungere comodamente il punto di ritrovo in Piazza della Libertà, ai piedi della celebre “Sfera di Pomodoro” (comunemente della “Palla di Pomodoro”), simbolo della città marchigiana.

Ad accogliere il gruppo è stata la guida turistica di APA Hotels S.r.l., che ha condotto i partecipanti in una coinvolgente visita guidata animata, un format originale capace di unire approfondimento culturale e spettacolo. Lungo il percorso, diversi personaggi storici, interpretati da un attore, hanno infatti preso vita dialogando con i partecipanti e raccontando in prima persona episodi e curiosità legati alla storia di Pesaro.

La passeggiata ha preso il via dal lungomare con il racconto del suggestivo Villino Ruggeri, dove i Soci hanno potuto incontrare idealmente il suo celebre proprietario, Oreste Ruggeri. Il percorso è poi proseguito attraverso il centro storico, il Duomo e Palazzo Mosca – Musei Civici, con l’intervento del personaggio di Tonino Benelli, per concludersi presso il Conservatorio Rossini, dove l’incontro con Gioachino Rossini ha regalato un momento particolarmente emozionante, celebrando uno dei protagonisti più illustri della storia culturale pesarese.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dai partecipanti, che hanno avuto l’opportunità di vivere la città da una prospettiva nuova e coinvolgente, tra racconti, curiosità, musica e momenti teatrali capaci di rendere l’esperienza dinamica e ricca di suggestioni.

Al termine della visita, i Soci si sono ritrovati presso il locale Cicoria per una piacevole apericena, occasione ideale per condividere impressioni, rafforzare relazioni e trascorrere insieme una serata all’insegna della convivialità.

A rappresentare RivieraBanca era presente la Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Sara Fulvi, a testimonianza della vicinanza della Banca alle attività promosse da RivieraMutua e dell’importanza di iniziative che favoriscono la cultura, la socialità e la valorizzazione del territorio.

Con questa proposta, RivieraMutua ETS conferma il proprio impegno nell’offrire ai Soci esperienze di qualità che coniugano crescita culturale, benessere relazionale e scoperta delle eccellenze locali, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e appartenenza che caratterizza la propria missione associativa.

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La BCC RivieraBanca è nata il 01 aprile 2019 e dal 04 marzo 2019 fa parte del Gruppo Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi. BCC RivieraBanca è il risultato della fusione delle ultracentenarie banche Banca di Rimini, BCC Valmarecchia e Banca di Credito Cooperativo di Gradara, e dell’acquisizione del ramo di azienda di Banca Sviluppo. È il riferimento del territorio che va da Cesenatico a Pesaro, sulla costa e tutte le vallate, coprendo le città di Santarcangelo, Rimini e Riccione. Funge da riferimento per privati e imprese sui 24 comuni e nelle 4 province in cui è presente con 45 filiali.

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