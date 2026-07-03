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CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

A Jesi monitoraggio del territorio: i Carabinieri denunciano due persone per violazione delle misure di prevenzione urbane

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Lug 3, 2026

JESI – Prosegue l’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi. Nel mirino dei militari, in particolare, le aree urbane più sensibili e i parchi pubblici frequentati da giovani e famiglie. Nel pomeriggio del 1° luglio, i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. hanno effettuato un mirato servizio di controllo all’interno del parco pubblico “Campo Boario”, un’area verde situata a ridosso dell’Istituto Scolastico “Federico II”. Nel corso dell’operazione, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su due giovani che si aggiravano con atteggiamento sospetto all’interno della struttura. A seguito delle verifiche e degli accertamenti di rito effettuati sul posto, i militari hanno riscontrato gravi violazioni ai provvedimenti di natura preventiva emessi in precedenza dal Questore della Provincia di Ancona:

  • Il primo soggetto, un venticinquenne residente in un comune limitrofo della Vallesina, è stato trovato in palese violazione della misura preventiva del Foglio di Via Obbligatorio, che gli imponeva il divieto assoluto di ritorno nel Comune di Jesi.
  • Il secondo giovane, anch’egli venticinquenne e residente in un comune limitrofo, è stato invece intercettato in violazione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR), provvedimento che gli precludeva l’accesso a determinate zone della città, inclusa l’area scolastica e il parco in cui è stato rintracciato.

Alla luce di quanto emerso, entrambi i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. L’intervento si inserisce in una più ampia e costante strategia di prevenzione attuata dall’Arma dei Carabinieri, volta a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a garantire la legalità e il decoro nei luoghi di aggregazione sociale della città. Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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