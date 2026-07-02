Un ciclista trasportato all’Ospedale di Fano dopo un incidente

FANO – Intorno alle ore 7.40 di questa mattina si è verificato un incidente stradale nella rotatoria tra via Battisti e via Cavallotti, che ha coinvolto un’autovettura utilitaria e una bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte della pattuglia Infortunistica della Polizia Locale intervenuta per i rilievi, l’autovettura, condotta da un uomo fanese di 70 anni, proveniva da via Cavallotti e si stava immettendo nella rotatoria.

Il ciclista, che stava percorrendo la rotatoria in direzione mare, sarebbe stato urtato alla ruota posteriore dal veicolo, che non avrebbe dato la precedenza alla bicicletta.

A seguito dell’impatto, il ciclista è caduto a terra riportando lesioni non gravi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e ha trasportato l’uomo al Pronto Soccorso di Fano.

La dinamica dell’incidente resta al vaglio della Polizia Locale.

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