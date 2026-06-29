Controlli alla circolazione: i Carabinieri intensificano i monitoraggi sul territorio, denunciato un giovane per guida in stato di ebbrezza

CERRETO D’ESI – Continua l’impegno profuso dall’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio, volto a garantire la sicurezza stradale e a prevenire condotte di guida rischiose per la pubblica incolumità.

Nel corso della notte del 27 giugno, a Cerreto d’Esi, i Militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fabriano, durante un ordinario posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura condotta da un giovane operaio residente nel Fabrianese. I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno deciso di sottoporre l’uomo all’accertamento etilometrico.

L’esito del test ha confermato i sospetti dei militari, evidenziando un tasso alcolemico pari a 0,93 g/l, valore ben superiore al limite consentito dalla legge. A seguito del riscontro, i Carabinieri hanno proceduto con l’immediato ritiro della patente di guida del conducente e con il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. Il veicolo, non potendo essere guidato dal trasgressore, è stato affidato a una persona di sua fiducia. L’intervento tempestivo dell’Arma ha permesso, ancora una volta, di rimuovere tempestivamente dalla strada un potenziale pericolo, a tutela di tutti gli utenti della strada.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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