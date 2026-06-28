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CINGOLI CRONACA IN PRIMO PIANO

Il corpo senza vita di un uomo recuperato nel Lago di Castreccioni

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Giu 28, 2026

CINGOLI – I Vigili del fuoco di Macerata ed i Volontari VVF di Apiro, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, poco prima delle16, presso il Lago di Castreccioni, a seguito della segnalazione del corpo di una persona affiorante nello specchio d’acqua.
La squadra fluviale, a bordo di un gommone pneumatico, ha provveduto al recupero della salma di un uomo, trasportandola a riva. Il personale sanitario del 118 ne ha successivamente constatato il decesso.
La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di competenza.

 

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