Il corpo senza vita di un uomo recuperato nel Lago di Castreccioni

CINGOLI – I Vigili del fuoco di Macerata ed i Volontari VVF di Apiro, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, poco prima delle16, presso il Lago di Castreccioni, a seguito della segnalazione del corpo di una persona affiorante nello specchio d’acqua.

La squadra fluviale, a bordo di un gommone pneumatico, ha provveduto al recupero della salma di un uomo, trasportandola a riva. Il personale sanitario del 118 ne ha successivamente constatato il decesso.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di competenza.

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