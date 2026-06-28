Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA

Addio ad Adriano Ciaffi, ex presidente della Regione Marche

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 28, 2026

Di MAURIZIO MANGIALARDI*

ANCONA – Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Adriano Ciaffi.

Le Marche perdono una delle personalità più autorevoli della loro storia istituzionale. Presidente della Regione, sottosegretario di Stato e parlamentare per cinque legislature, è stato uno dei protagonisti della stagione delle grandi riforme delle autonomie locali.

Vorrei ricordare soprattutto ai più giovani che Adriano Ciaffi fu relatore in Parlamento di due leggi che hanno cambiato il volto degli enti locali italiani: la legge n. 142 del 1990, sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, e la legge n. 81 del 1993, che ha introdotto l’elezione diretta del sindaco. Riforme che ancora oggi rappresentano l’ossatura del sistema delle autonomie locali e testimoniano una stagione di grande visione politica e istituzionale.

Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di confrontarmi con lui in diverse occasioni. Era un uomo di grandissima cultura, non soltanto politica e istituzionale, ma umana e civile. Con lui si poteva discutere di storia, letteratura, società, amministrazione e del futuro delle Marche con la stessa profondità e lo stesso rigore. Ogni confronto era un’occasione di crescita, perché univa il sapere all’ascolto, la competenza all’umiltà.

Nel 2020 il suo sostegno alla mia candidatura a Presidente della Regione rappresentò per me un motivo di autentico orgoglio. La sua stima è stata uno dei riconoscimenti più significativi del mio percorso politico.

Con Adriano Ciaffi scompare un protagonista di una stagione in cui la politica sapeva costruire riforme, formare classe dirigente e guardare lontano. Altri tempi, certamente, ma soprattutto un’altra levatura politica, fondata sullo studio, sulla cultura, sulla competenza e su un profondo senso delle istituzioni.

Alla sua famiglia rivolgo le mie più sincere condoglianze. Le Marche perdono un grande servitore delle istituzioni, ma il suo esempio continuerà a essere un punto di riferimento per chi crede nel valore della buona politica.

*Consigliere regionale

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

EVENTI IN PRIMO PIANO MONTECAROTTO

Successo in piazza del Teatro a Montecarotto per la “Benedizione dei motociclisti”

Giu 28, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

A Fano due incidenti coinvolgono ciclisti: entrambi trasportati in ospedale in codice rosso

Giu 27, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Una fuga di gas da un impianto di alimentazione per autoveicoli

Giu 27, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA

Addio ad Adriano Ciaffi, ex presidente della Regione Marche

28 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MONTECAROTTO

Successo in piazza del Teatro a Montecarotto per la “Benedizione dei motociclisti”

28 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

A Fano due incidenti coinvolgono ciclisti: entrambi trasportati in ospedale in codice rosso

27 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Una fuga di gas da un impianto di alimentazione per autoveicoli

27 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.