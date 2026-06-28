Addio ad Adriano Ciaffi, ex presidente della Regione Marche

Di MAURIZIO MANGIALARDI*

ANCONA – Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Adriano Ciaffi.

Le Marche perdono una delle personalità più autorevoli della loro storia istituzionale. Presidente della Regione, sottosegretario di Stato e parlamentare per cinque legislature, è stato uno dei protagonisti della stagione delle grandi riforme delle autonomie locali.

Vorrei ricordare soprattutto ai più giovani che Adriano Ciaffi fu relatore in Parlamento di due leggi che hanno cambiato il volto degli enti locali italiani: la legge n. 142 del 1990, sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, e la legge n. 81 del 1993, che ha introdotto l’elezione diretta del sindaco. Riforme che ancora oggi rappresentano l’ossatura del sistema delle autonomie locali e testimoniano una stagione di grande visione politica e istituzionale.

Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di confrontarmi con lui in diverse occasioni. Era un uomo di grandissima cultura, non soltanto politica e istituzionale, ma umana e civile. Con lui si poteva discutere di storia, letteratura, società, amministrazione e del futuro delle Marche con la stessa profondità e lo stesso rigore. Ogni confronto era un’occasione di crescita, perché univa il sapere all’ascolto, la competenza all’umiltà.

Nel 2020 il suo sostegno alla mia candidatura a Presidente della Regione rappresentò per me un motivo di autentico orgoglio. La sua stima è stata uno dei riconoscimenti più significativi del mio percorso politico.

Con Adriano Ciaffi scompare un protagonista di una stagione in cui la politica sapeva costruire riforme, formare classe dirigente e guardare lontano. Altri tempi, certamente, ma soprattutto un’altra levatura politica, fondata sullo studio, sulla cultura, sulla competenza e su un profondo senso delle istituzioni.

Alla sua famiglia rivolgo le mie più sincere condoglianze. Le Marche perdono un grande servitore delle istituzioni, ma il suo esempio continuerà a essere un punto di riferimento per chi crede nel valore della buona politica.

*Consigliere regionale

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