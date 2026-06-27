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CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Una fuga di gas da un impianto di alimentazione per autoveicoli

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 27, 2026

FABRIANO – I Vigili del fuoco, con la squadra di Fabriano, sono intervenuti presso un distributore di carburanti in via Casoli per la messa in sicurezza di una fuga di gas da un impianto di alimentazione per autoveicoli.
Le operazioni sono in corso in attesa della ditta specializzata incaricata di effettuare il travaso del gas.
Non risultano persone coinvolte e la viabilità non ha subito interruzioni.
Sul posto è presente il funzionario di servizio dei Vigili del fuoco.
Presenti anche Carabinieri e Polizia locale.

 

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