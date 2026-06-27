Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Fano, cade un ramo in viale Buozzi e danneggia due auto in sosta

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 27, 2026

FANO – Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 7.30, in viale Buozzi, all’altezza dell’Hotel Siri, un grosso ramo si è staccato da un albero, cadendo su due autovetture regolarmente in sosta, una Peugeot e una Volkswagen.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla bonifica della pianta.

Non risultano persone coinvolte. L’area è stata gestita per consentire le operazioni in sicurezza e ripristinare le condizioni ordinarie.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Ad Ancona prosegue l’impegno dei Carabinieri nel contrasto ai reati

Giu 27, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

A Jesi arresto in flagranza dei Carabinieri per spaccio di cocaina

Giu 26, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FILOTTRANO IN PRIMO PIANO

I Carabinieri di Filottrano denunciano quattro persone per furto e ricettazione, refurtiva restituita

Giu 26, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Fano, cade un ramo in viale Buozzi e danneggia due auto in sosta

27 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Ad Ancona prosegue l’impegno dei Carabinieri nel contrasto ai reati

27 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

A Jesi arresto in flagranza dei Carabinieri per spaccio di cocaina

26 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FILOTTRANO IN PRIMO PIANO

I Carabinieri di Filottrano denunciano quattro persone per furto e ricettazione, refurtiva restituita

26 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.