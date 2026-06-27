Fano, cade un ramo in viale Buozzi e danneggia due auto in sosta

FANO – Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 7.30, in viale Buozzi, all’altezza dell’Hotel Siri, un grosso ramo si è staccato da un albero, cadendo su due autovetture regolarmente in sosta, una Peugeot e una Volkswagen.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla bonifica della pianta.

Non risultano persone coinvolte. L’area è stata gestita per consentire le operazioni in sicurezza e ripristinare le condizioni ordinarie.

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