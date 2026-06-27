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ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Ad Ancona prosegue l’impegno dei Carabinieri nel contrasto ai reati

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Giu 27, 2026

Arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione

ANCONA – Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio e di tutela della legalità da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ancona.

Nella giornata del 26 giugno 2026, i Militari della Stazione Carabinieri di Ancona Centro hanno portato a termine un’importante operazione, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Il provvedimento restrittivo è scattato nei confronti di un cittadino straniero di 44 anni, regolarmente residente nel capoluogo dorico, già noto alle forze dell’ordine.

L’arresto rappresenta il culmine di un incisivo percorso investigativo e giudiziario legato a reati di particolare gravità sociale. L’uomo è stato infatti condannato in via definitiva per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, condotte illecite perpetrate ad Ancona nell’arco temporale compreso tra il 2017 e il 2022. I Carabinieri della Stazione Ancona Centro, dopo aver rintracciato l’uomo e assolto le formalità di rito, hanno provveduto al suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Ancona-Montacuto. L’arrestato dovrà espiare una pena detentiva di 2 anni e 4 mesi di reclusione.

Questo canale di intervento testimonia la costante attenzione e il quotidiano e silenzioso impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare il doloroso fenomeno della violenza domestica, garantendo la pronta esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a tutela delle vittime e della sicurezza della comunità.

 

 

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