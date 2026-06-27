A Fano due incidenti coinvolgono ciclisti: entrambi trasportati in ospedale in codice rosso

FANO – Due incidenti che hanno coinvolto ciclisti si sono verificati nella giornata odierna sul territorio comunale di Fano.
Il primo sinistro è avvenuto intorno alle ore 11.00 lungo la Strada Nazionale Adriatica Sud, all’altezza del civico 142. Coinvolti un autocarro e un velocipede.
Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale, un autocarro Fiat Doblò, condotto da un fanese classe 1960, si trovava fermo a bordo strada sul lato mare della carreggiata. Per cause in corso di accertamento, un ciclista, un uomo di 56 anni residente a Matelica, che stava percorrendo la SNAS in direzione Pesaro, è andato a collidere frontalmente contro la parte posteriore sinistra del veicolo.
A seguito dell’impatto, il ciclista ha riportato lesioni ed è stato trasportato dal personale del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Croce di Fano in codice rosso.
Il secondo incidente si è verificato intorno alle ore 13.35 in via Nazario Sauro. Una donna fanese di 49 anni, mentre percorreva la via in direzione mare, giunta all’interno del sottopasso ferroviario, per cause attualmente al vaglio degli agenti, ha perso il controllo della bicicletta cadendo autonomamente a terra.
Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento della ciclista al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Croce in codice rosso.
La Polizia Locale è intervenuta in entrambi i casi per i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica degli incidenti.
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