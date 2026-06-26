Fede, sicurezza e due ruote: a Montecarotto torna la “Benedizione delle moto e dei motociclisti”

Domenica 28 giugno la seconda edizione dell’evento promosso dalla Parrocchia della Santissima Annunziata. Un momento di incontro che unisce la passione per i motori ai valori della responsabilità su strada

di GIUSEPPE CHIUCCHIU‘

MONTECAROTTO – C’è un momento in cui la passione per la libertà su due ruote e il senso di comunità si incontrano, trovando una sintesi che va oltre il semplice raduno motoristico. Per il secondo anno consecutivo, le colline di Montecarotto si preparano ad accogliere centauri da tutta la Vallesina e oltre per la “Benedizione delle moto e dei motociclisti”, l’evento organizzato dalla Parrocchia Santissima Annunziata in programma per domenica 28 giugno.

L’appuntamento, diventato già un punto di riferimento locale dopo il successo dello scorso anno, prenderà il via ufficialmente alle ore 10:30, subito dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 9:00. Un tempismo che sottolinea la natura profonda dell’iniziativa: un’occasione concepita per fondere insieme tradizione, spiritualità e la comune passione per le due ruote.

Sotto lo slogan «Insieme, uniti dalla passione e guidati dalla fede», la manifestazione non vuole essere soltanto un pretesto per mettere in mostra i propri mezzi, ma si propone come un vero e proprio momento di riflessione condivisa. Al centro dell’iniziativa ci sono infatti parole d’ordine chiare e attuali: rispetto e responsabilità sulla strada. La benedizione finale vuole essere un augurio simbolico per partire «sotto una buona stella», ma soprattutto un richiamo concreto all’insegna della sicurezza e della fratellanza tra centauri, valori fondamentali per chiunque viva la strada ogni giorno.

Gli organizzatori invitano tutti i motociclisti — senza distinzione di moto club, cilindrata o esperienza — a prendere parte a questo momento di aggregazione, che si preannuncia ancora più partecipato rispetto alla prima edizione.

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