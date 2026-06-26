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CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

A Jesi arresto in flagranza dei Carabinieri per spaccio di cocaina

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 26, 2026

JESI – I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Osimo, in stretta collaborazione con i militari della Compagnia di Jesi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, un cittadino albanese 33enne, incensurato e senza fissa dimora in Italia, è stato controllato a bordo di un’autovettura in transito lungo una delle strade del centro abitato. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro ben 131 grammi di cocaina. La droga rinvenuta era già suddivisa in 164 dosi, pronte per essere cedute.

L’uomo aveva occultata lo stupefacente all’interno dei propri indumenti intimi in una confezione di cellophane. L’Arma con l’operazione odierna ha sottratto un grande quantitativo di stupefacente destinato con molta probabilità al mercato illecito della Vallesina. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

 

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