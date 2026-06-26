A Chiaravalle i Carabinieri fermano e denunciano un automobilista alla guida sotto l’effetto di cocaina

CHIARAVALLE – Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Jesi nel presidiare il territorio e garantire la sicurezza sulle strade, al fine di prevenire condotte di guida pericolose per l’incolumità pubblica.

Grazie alla costante e attenta attività di controllo, i militari della Stazione di Chiaravalle hanno deferito in stato di libertà un automobilista con l’accusa di guida sotto l’assunzione di sostanze stupefacenti. L’intervento è scaturito durante un posto di controllo effettuato lungo una delle strade adiacenti al centro abitato di Chiaravalle.

La prontezza operativa dei Carabinieri ha permesso di individuare e fermare un veicolo il cui conducente – un 50enne, già noto alle Forze di Polizia – destava sospetti. I militari hanno proceduto a sottoporre l’automobilista a un tampone salivare sul posto, che ha evidenziato una positività alla cocaina. I Carabinieri hanno poi fatto eseguire i test sanitari di primo e secondo livello presso l’Ospedale di Jesi, i quali hanno confermato in via definitiva l’esito positivo allo stupefacente. L’operazione si è conclusa con l’immediato ritiro della patente di guida dell’uomo, eliminando così un potenziale e grave pericolo per tutti gli utenti della strada.

Dell’episodio sono state tempestivamente informate l’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa per i successivi provvedimenti di competenza. L’esito di questo intervento conferma ancora una volta la fondamentale importanza del lavoro quotidiano svolto dai Carabinieri sul territorio: una presenza vigile e costante, capace di intercettare le situazioni di rischio e di tutelare concretamente la sicurezza dei cittadini.

Si precisa che la persona denunciata è sottoposta ad indagini ed è da considerare innocente fino a sentenze definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati