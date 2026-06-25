VL Pesaro, parte l’era Valli: “Lavoro, identità e ambizione”

L’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda: “Scelta tecnica e motivazionale”

Di GIUSEPPE CRISTINI

PESARO – Si è svolta oggi presso la sede della BCC di Pesaro la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Victoria Libertas Pesaro. Un appuntamento particolarmente atteso dai tifosi biancorossi, desiderosi di conoscere il tecnico chiamato a guidare la squadra nella prossima stagione.

Ad aprire l’incontro è stato l’amministratore delegato della VL, Alessandro Dalla Salda, che ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta del nuovo coach.

«Conosco bene Giorgio Valli ed è stato scelto per due ragioni fondamentali: la sua preparazione tecnica e le motivazioni che lo accompagnano. Cercavamo una figura capace di guidare un progetto importante e di trasmettere entusiasmo, competenza e senso di appartenenza».

Parole che hanno evidenziato come la società abbia puntato non solo sulle qualità professionali dell’allenatore, ma anche sulla sua capacità di coinvolgere ambiente e squadra in una nuova fase del percorso biancorosso.

Valli: “Non vedo l’ora di cominciare”

Molto atteso l’intervento di Giorgio Valli, apparso subito determinato e motivato.

«Sono felice di essere a Pesaro e non vedo l’ora di iniziare a lavorare», ha dichiarato il nuovo coach, che ha poi delineato alcuni principi della sua futura squadra.

Valli ha parlato di intensità difensiva, contropiede e spirito di sacrificio, indicando nella difesa uno degli elementi centrali della propria filosofia cestistica. Ma non solo aspetti tecnici. Il nuovo allenatore ha infatti posto l’accento anche sui valori storici della Victoria Libertas, richiamando l’importanza dell’attaccamento alla maglia e dell’identità biancorossa.

Un messaggio che sembra voler ristabilire un forte legame tra squadra, società e tifoseria, da sempre elemento distintivo del basket pesarese.

Mercato, idee e obiettivi

Nel corso della conferenza è intervenuto anche il direttore sportivo Nicola Egidio, che ha affrontato il tema della costruzione del roster.

«Punteremo sulle idee e sulla capacità di individuare profili funzionali al progetto. In alcuni casi dovremo anche assumerci qualche rischio. Oggi non è semplice arrivare ai giocatori più forti sul mercato, per cui sarà fondamentale lavorare con competenza, intuizione e visione».

Alla domanda sugli obiettivi stagionali e sulla squadra che i tifosi vedranno in campo, Dalla Salda ha risposto con realismo ma senza rinunciare all’ambizione.

La priorità sarà raggiungere la salvezza il prima possibile, consolidando la categoria e costruendo basi solide per il futuro. Tuttavia la società non intende porsi limiti: se durante la stagione dovessero aprirsi opportunità importanti, la VL sarà pronta a coglierle. L’obiettivo dichiarato è quello di disputare un campionato competitivo, mantenendo sempre viva la possibilità di inserirsi nella corsa ai play-off e, qualora se ne presentassero le condizioni, di puntare a traguardi ancora più importanti.

L’attesa dei tifosi e il nodo mercato

Resta naturalmente un clima di fiducia attorno al nuovo corso biancorosso, alimentato dall’entusiasmo trasmesso da Giorgio Valli e dalle idee illustrate dalla dirigenza. Tuttavia, tra i tifosi della VL emerge anche una comprensibile preoccupazione legata al mercato.

Ad oggi, infatti, la costruzione della squadra procede con prudenza e il roster è ancora in fase di definizione, mentre molte delle dirette concorrenti stanno già annunciando acquisti, conferme e operazioni di rilievo. Una situazione che alimenta interrogativi e aspettative in una piazza storicamente appassionata e molto attenta alle dinamiche del campionato.

La sensazione che si respira nell’ambiente è quella di una tifoseria pronta a sostenere il progetto tecnico e societario, ma desiderosa di vedere presto i primi tasselli concreti della nuova squadra. La società ha ribadito di voler operare con attenzione, senza lasciarsi trascinare dalla fretta, privilegiando la qualità delle scelte rispetto alla rapidità delle operazioni.

Adesso la parola passa al campo

La conferenza stampa ha dunque segnato l’inizio ufficiale dell’era Giorgio Valli. Entusiasmo, identità, lavoro e voglia di rilancio sono stati i concetti più ricorrenti durante l’incontro.

Adesso, però, alle parole dovranno seguire i fatti. La costruzione del roster rappresenterà il prossimo passaggio decisivo per comprendere il reale potenziale della nuova VL Pesaro. La piazza attende risposte dal mercato, ma il messaggio lanciato dalla società è chiaro: lavorare con pazienza, competenza e ambizione per costruire una squadra capace di onorare la storia della Victoria Libertas e i suoi colori biancorossi.

L’ottimismo non manca, così come la fiducia nel lavoro di Giorgio Valli e del suo staff. Nelle prossime settimane saranno però le scelte di mercato a dare una fisionomia definitiva alla squadra che affronterà il nuovo campionato e a trasformare le intenzioni espresse oggi in un progetto sportivo concreto e competitivo.

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