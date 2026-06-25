AnconAmbiente rinnova il suo impegno per il mare: 25.000 posaceneri in distribuzione sulle spiagge anconetane

Al via da venerdì la distribuzione gratuita nelle spiagge di Palombina, Torrette, Passetto, Mezzavalle e Portonovo. Obiettivo: contrastare l’abbandono dei mozziconi e sensibilizzare cittadini e turisti alla tutela dell’ambiente costiero e marino

ANCONA – Con l’avvio del primo fine settimana della stagione estiva, a pochi giorni dal solstizio d’estate che tradizionalmente segna l’inizio del periodo di massima frequentazione delle spiagge, AnconAmbiente rinnova il proprio impegno a favore dell’ambiente e del decoro del litorale anconetano attraverso la distribuzione gratuita di 25.000 posaceneri da spiaggia destinati ai frequentatori delle spiagge di Palombina, Torrette, Passetto, Mezzavalle e Portonovo.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, prenderà il via venerdì 26 giugno e coinvolgerà sia gli stabilimenti balneari sia le spiagge libere del territorio. I posaceneri potranno essere ritirati gratuitamente dai bagnanti presso gli stabilimenti balneari e, per coloro che frequentano le spiagge libere, presso le torrette di avvistamento dei bagnini di salvataggio presenti lungo il litorale. Il gadget, completamente gratuito, è realizzato in carta, è pratico da utilizzare e può contenere decine di mozziconi di sigaretta. Una volta terminato il suo ciclo di utilizzo, dopo aver conferito correttamente il contenuto nel rifiuto indifferenziato, il posacenere può essere smaltito nella raccolta della carta, completando così un percorso coerente con i principi dell’economia circolare e della corretta gestione dei rifiuti.

La campagna nasce dalla volontà di promuovere comportamenti responsabili e di contrastare il fenomeno del marine litter, ovvero la presenza di rifiuti dispersi negli ambienti costieri e marini. Tra questi, i mozziconi di sigaretta rappresentano una delle tipologie di rifiuto più frequentemente rinvenute sugli arenili durante le attività di monitoraggio e pulizia delle spiagge. I filtri delle sigarette sono costituiti prevalentemente da acetato di cellulosa, un materiale plastico che può permanere nell’ambiente per molti anni e che, degradandosi, può contribuire alla diffusione di microplastiche e sostanze residue negli ecosistemi costieri e marini. Per questo motivo la corretta gestione dei mozziconi rappresenta un piccolo gesto capace di produrre benefici concreti per la tutela del mare, delle spiagge e della biodiversità.

Se il divieto di fumo sulle spiagge è oggi disciplinato da regolamenti e ordinanze adottati localmente da singoli Comuni o dai gestori degli stabilimenti balneari, esiste invece una regola valida ovunque: l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente è vietato dalla normativa nazionale. È proprio su questo aspetto che si concentra la campagna di AnconAmbiente, che punta promuovere una maggiore attenzione verso il corretto conferimento dei rifiuti, mettendo a disposizione dei bagnanti uno strumento semplice, pratico e gratuito. L’obiettivo è offrire ai fumatori uno strumento utile che consenta di raccogliere i mozziconi e conferirli correttamente una volta terminato il loro utilizzo. Un piccolo gesto che può produrre benefici significativi per il decoro delle spiagge, per la qualità dell’ambiente e per la tutela del mare. Ogni mozzicone correttamente conferito è un rifiuto in meno nella sabbia, sugli scogli e nelle acque del nostro litorale. La salvaguardia dell’ambiente passa anche attraverso queste attenzioni quotidiane che, moltiplicate per decine di migliaia di persone nel corso della stagione estiva, possono generare risultati concreti e duraturi.

“Con l’inizio della stagione estiva migliaia di persone frequentano ogni giorno il nostro litorale e ciascuno può contribuire a mantenerlo pulito attraverso comportamenti semplici e responsabili – dichiara il Presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto –. Vogliamo mettere a disposizione dei bagnanti uno strumento utile e gratuito che consenta di conferire correttamente i mozziconi di sigaretta evitando che finiscano nella sabbia o in mare. Oggi sappiamo che anche i piccoli rifiuti possono avere conseguenze significative sugli ecosistemi marini e sul decoro delle nostre spiagge. Per questo la tutela dell’ambiente passa dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Un posacenere tascabile può sembrare un oggetto semplice, ma rappresenta un modo concreto per trasformare una buona intenzione in un comportamento corretto. Le nostre spiagge sono uno dei patrimoni ambientali più preziosi del territorio e meritano l’impegno e il rispetto di tutti coloro che le frequentano.”

Attraverso questa iniziativa AnconAmbiente conferma il proprio impegno nelle attività di informazione, prevenzione e sensibilizzazione ambientale rivolte a cittadini e turisti, nella convinzione che la qualità degli spazi pubblici e la tutela del patrimonio naturale dipendano anche dalla diffusione di buone pratiche quotidiane. L’auspicio è che la stagione balneare 2026 possa essere caratterizzata non soltanto dalla bellezza del mare e delle spiagge del territorio, ma anche da una crescente attenzione verso quei comportamenti responsabili che contribuiscono a preservarne il valore ambientale per le generazioni future.

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