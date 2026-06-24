Colpo allo spaccio a Jesi: un arresto in flagranza, sequestrati due panetti di hashish

JESI – Prosegue senza sosta l’attività di presidio del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Jesi, guidati dal Maggiore Elpidio Balsamo.

La costante e capillare presenza dei militari dell’Arma ha permesso di mettere a segno un importante colpo contro la criminalità locale, culminato con l’arresto in flagranza di reato di un giovane di origini straniere 23enne, domiciliato a Jesi, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’eccellente risultato operativo è il frutto dell’attenta attività di pattugliamento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia.

I Carabinieri di pattuglia lungo le strade cittadine hanno sorpreso il giovane mentre tentava di occultare la droga all’interno dell’intercapedine di un muro di cinta situato lungo Via del Molino. Il tempestivo intervento dei militari operanti ha permesso di recuperare e porre sotto sequestro due panetti di hashish per un peso complessivo di 92 grammi, pronti per essere immessi sul mercato illecito.

A seguito della perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso anche di 145,00 euro in contanti, somma sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio. La persona fermata era già gravata da precedenti penali e di polizia specifici. Il suo arresto rappresenta dunque un segnale forte e deciso a tutela della legalità. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Jesi in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Questa brillante operazione testimonia ancora una volta la dedizione, la prontezza e l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare ogni forma di illegalità sul territorio, inclusi i reati in materia di stupefacenti.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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