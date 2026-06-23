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CRONACA IN PRIMO PIANO LORETO

I Carabinieri arrestano un 54enne per maltrattamenti in famiglia, evasione e possesso di documenti falsi

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 23, 2026

LORETO – I militari della Stazione Carabinieri di Loreto hanno tratto in arresto un 54enne, domiciliato a Loreto ma originario di altra regione.

La misura restrittiva è stata eseguita in ottemperanza a un’ordinanza emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze. Il provvedimento è scaturito da una sentenza di condanna che prevede l’espiazione di una pena pari a 2 anni, 6 mesi e 21 giorni di reclusione.

I reati contestati all’uomo, nello specifico maltrattamenti in famiglia, evasione, contraffazione e possesso di documenti falsi, risalgono al periodo compreso tra l’agosto e il settembre del 2015 e sono stati commessi nel comune di Sansepolcro, in provincia di Arezzo.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona per l’espiazione della pena.

 

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