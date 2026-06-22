Scivola lungo il sentiero, soccorsa e portata in ospedale

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di Mezzavalle per prestare soccorso ad una persona scivolata lungo il percorso, riportando un infortunio a un arto inferiore.

La squadra dei Vigili del fuoco di Ancona ha raggiunto l’infortunata, collaborando con il personale sanitario e, dopo le prime cure sul posto, la persona è stata trasportata con un mezzo fuoristrada fino alla strada asfaltata.

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