Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO SERRA SANT'ABBONDIO

Salvataggio a lieto fine sul Monte Catria: i Carabinieri forestali soccorrono un puledro appena nato in pericolo di vita

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 22, 2026

SERRA SANT’ABBONDIO – Una domenica mattina che si è trasformata in un tempestivo intervento di salvataggio per la pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Serra Sant’Abbondio. Nella giornata di domenica 21 giugno, i militari sono entrati in azione lungo la strada provinciale situata alle pendici del massiccio del Monte Catria, a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta da alcuni cittadini. La chiamata iniziale riferiva, purtroppo, la presenza di un piccolo equino apparentemente privo di vita a bordo strada.

Giunti rapidamente sul posto per i necessari rilievi e ipotizzando in un primo momento un possibile incidente stradale o un atto di predazione, i Carabinieri Forestali hanno fatto una scoperta tanto inaspettata quanto felice: il puledro, nato presumibilmente nel corso della notte precedente, era in realtà ancora vivo, seppur in grave difficoltà.

Considerate le elevate temperature della mattinata, i militari hanno immediatamente messo in sicurezza e soccorso l’animale. Le operazioni sul posto hanno previsto i seguenti passaggi:

  • Il cucciolo è stato delicatamente spostato in una zona d’ombra per ripararlo dal forte calore.
  • I militari hanno provveduto a reidratarlo facendolo bere, anche grazie all’acqua fornita da alcuni turisti di passaggio che, incuriositi, si erano fermati per assistere.
  • L’intero intervento si è svolto sotto lo sguardo vigile della madre del puledro, rimasta costantemente accanto al piccolo per assistere alle operazioni di soccorso

Proprio la presenza della madre si è rivelata cruciale per il lieto fine della vicenda. Avvalendosi del lettore microchip in dotazione, i Carabinieri Forestali sono riusciti a identificare l’equino adulto, potendo così rintracciare il proprietario degli animali.

La pattuglia è rimasta a presidio e protezione del cucciolo in difficoltà per tutto il tempo necessario, fino all’arrivo dell’allevatore sul posto. Quest’ultimo, dopo essersi sincerato delle condizioni dell’animale, ha provveduto a trasferire il puledro in stalla per garantirgli tutti gli accertamenti e le cure veterinarie del caso

La presenza capillare dei Carabinieri Forestali in territorio montano, oltre ad assicurare la preziosa attività di controllo e di tutela ambientale, si traduce anche in un supporto concreto e di prossimità alle popolazioni locali per le attività di allevamento e per la salvaguardia del benessere animale.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO

In fiamme nella tarda mattinata un campo agricolo

Giu 22, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Operazione antidroga dei Carabinieri a Falconara, arrestato un corriere con cocaina e denaro

Giu 22, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

Arrestato dai Carabinieri un giovane per detenzione di stupefacenti, sequestrate ecstasy e marijuana

Giu 22, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA IN PRIMO PIANO SERRA SANT'ABBONDIO

Salvataggio a lieto fine sul Monte Catria: i Carabinieri forestali soccorrono un puledro appena nato in pericolo di vita

22 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO

In fiamme nella tarda mattinata un campo agricolo

22 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Operazione antidroga dei Carabinieri a Falconara, arrestato un corriere con cocaina e denaro

22 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

Arrestato dai Carabinieri un giovane per detenzione di stupefacenti, sequestrate ecstasy e marijuana

22 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.