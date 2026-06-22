Operazione antidroga dei Carabinieri a Falconara, arrestato un corriere con cocaina e denaro

FALCONARA MARITTIMA – Prosegue senza sosta e con eccellenti risultati l’attività di presidio del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta quotidianamente dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona.

I militari della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima hanno messo a segno un’importante operazione che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un ventiduenne incensurato di origine albanese, residente fuori regione. Durante un mirato e attento servizio di controllo lungo la Via Flaminia, l’elevata professionalità e l’intuito investigativo dei militari hanno permesso di individuare e fermare un’autovettura sospetta a bordo della quale viaggiava solo il giovane albanese.

I militari dopo aver controllato i documenti del giovane alla guida hanno deciso così di procedere ad una perquisizione veicolare e personale e hanno scoperto che l’uomo nascondeva abilmente all’interno della propria biancheria intima ben 24 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 18,69 grammi, immediatamente poste sotto sequestro. Insieme alla droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la cospicua somma di 1.060,00 euro in contanti, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Falconara Marittima, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo. Questo ennesimo successo operativo testimonia il costante, instancabile e prezioso impegno dei Carabinieri nella tutela della sicurezza cittadina, garantendo una risposta pronta ed efficace contro la criminalità e la diffusione delle sostanze stupefacenti sul territorio.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati