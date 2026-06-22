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CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO

In fiamme nella tarda mattinata un campo agricolo

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Giu 22, 2026

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13.30 a Santa Maria dell’Arzilla, in strada di Carpaneto, per un incendio che ha interessato un campo agricolo di circa 20 ettari, quasi completamente percorso dalle fiamme.
Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Fano e Pesaro, con autobotti e mezzi 4×4, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, evitando il coinvolgimento di ulteriori aree limitrofe.

 

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