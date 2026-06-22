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ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Fuga di gas da un’auto in un’area di servizio dell’autostrada

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 22, 2026

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10.30 circa sull’autostrada A14, in direzione Nord, presso l’area di servizio Conero Est, per una fuga di gas proveniente da un’autovettura.
La squadra dei Vigili del fuoco di Osimo ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo ed alla bonifica dell’area interessata.

Durante le operazioni l’accesso all’area di servizio è stato temporaneamente interdetto per consentire lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza.
Non si segnalano persone coinvolte.

 

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