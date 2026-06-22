Arrestato dai Carabinieri un giovane per detenzione di stupefacenti, sequestrate ecstasy e marijuana

JESI – Continua con eccellenti risultati l’attività di presidio del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta quotidianamente dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 25enne del luogo, già noto alle forze di polizia, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita da un controllo effettuato dai militari nel pomeriggio lungo una via del centro abitato di Jesi.

Durante le verifiche, il giovane è stato trovato in possesso di 10 pasticche di ecstasy e di una somma in contanti pari a 200,00 euro. A seguito del primo ritrovamento, i militari procedenti hanno tempestivamente esteso i controlli all’abitazione del sospettato.

La conseguente perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 3 pasticche della medesima sostanza sintetica, 4 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e ulteriori 45,00 euro in contanti. Tutto il materiale rinvenuto e il denaro – ritenuto provento dell’attività illecita – sono stati posti sotto sequestro. Quest’ operazione sottolinea l’importanza ed il valore del presidio del territorio posto in essere quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri a tutela dei cittadini nei confronti di qualsiasi forma di illegalità, inclusi i tanto odiosi reati in tema di stupefacenti.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati