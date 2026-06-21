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CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Viola le prescrizioni della detenzione domiciliare, i Carabinieri di Falconara la riportano in carcere

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 21, 2026

FALCONARA MARITTIMA – I militari della locale Tenenza dei Carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione provvisoria di misura alternativa, con contestuale ripristino della carcerazione, nei confronti di una 25enne residente nel comune falconarese.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona, ha riguardato una donna – censita penalmente – che si trovava già sottoposta al regime della detenzione domiciliare per reati contro la persona e il patrimonio.

La decisione di inasprire la misura è scaturita dalle documentate violazioni delle prescrizioni a cui la donna era tenuta ad attenersi. Tali inosservanze sono state puntualmente accertate dai militari dell’Arma e segnalate all’Autorità Giudiziaria competente.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata dichiarata in arresto e successivamente trasferita presso la Casa Circondariale di Pesaro.

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