Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA FILOTTRANO IN PRIMO PIANO

Sorpreso in piazza mentre era ai domiciliari, i Carabinieri lo portano in carcere

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 21, 2026

FILOTTRANO – I militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne, residente in città, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Corte d’Appello di Ancona quale aggravamento della precedente misura a cui l’uomo era sottoposto.

Il soggetto, infatti, si trovava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione dallo scorso mese di  marzo per reati inerenti agli stupefacenti. Tuttavia, l’uomo è stato notato dai militari di pattuglia mentre di sera, si trovava nella centralissima Piazza G. Garibaldi, palesemente al di fuori del proprio domicilio. Al momento del controllo, non è stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione che autorizzasse il suo allontanamento dal luogo di detenzione. A seguito di tale violazione i Carabinieri lo avevano deferito in stato di libertà per il reato di evasione.

La segnalazione dell’illecito inoltrata dai militari alla Corte d’Appello ha portato all’immediata revoca dei benefici dei domiciliari e all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare.

I militari della Stazione Carabinieri di Filottrano hanno rintracciato l’uomo e lo hanno tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Viola le prescrizioni della detenzione domiciliare, i Carabinieri di Falconara la riportano in carcere

Giu 21, 2026 www.laltrogiornale.it
CHIARAVALLE CRONACA IN PRIMO PIANO

Furto ai danni di due anziani a Chiaravalle: i Carabinieri chiudono il caso e denunciano due donne

Giu 21, 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Crolla un’abitazione, soccorso e portato in ospedale un uomo / VIDEO

Giu 21, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA FILOTTRANO IN PRIMO PIANO

Sorpreso in piazza mentre era ai domiciliari, i Carabinieri lo portano in carcere

21 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Viola le prescrizioni della detenzione domiciliare, i Carabinieri di Falconara la riportano in carcere

21 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
CHIARAVALLE CRONACA IN PRIMO PIANO

Furto ai danni di due anziani a Chiaravalle: i Carabinieri chiudono il caso e denunciano due donne

21 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Crolla un’abitazione, soccorso e portato in ospedale un uomo / VIDEO

21 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.