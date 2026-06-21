Sorpreso in piazza mentre era ai domiciliari, i Carabinieri lo portano in carcere

FILOTTRANO – I militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne, residente in città, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Corte d’Appello di Ancona quale aggravamento della precedente misura a cui l’uomo era sottoposto.

Il soggetto, infatti, si trovava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione dallo scorso mese di marzo per reati inerenti agli stupefacenti. Tuttavia, l’uomo è stato notato dai militari di pattuglia mentre di sera, si trovava nella centralissima Piazza G. Garibaldi, palesemente al di fuori del proprio domicilio. Al momento del controllo, non è stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione che autorizzasse il suo allontanamento dal luogo di detenzione. A seguito di tale violazione i Carabinieri lo avevano deferito in stato di libertà per il reato di evasione.

La segnalazione dell’illecito inoltrata dai militari alla Corte d’Appello ha portato all’immediata revoca dei benefici dei domiciliari e all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare.

I militari della Stazione Carabinieri di Filottrano hanno rintracciato l’uomo e lo hanno tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto.

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