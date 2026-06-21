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CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Si affaticano lungo il percorso, due persone soccorse dai Vigili del fuoco

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Giu 21, 2026

FABRIANO – I Vigili del fuoco di Fabriano poco prima delle 16 sono intervenuti lungo la Falesia Falcioni per soccorrere due persone impossibilitate a proseguire il percorso a causa di un affaticamento fisico.
Le due persone, in buone condizioni di salute, sono state recuperate con il supporto del Soccorso alpino.

 

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