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Settant’anni di storia, solidarietà e dono: una giornata memorabile per l’Avis comunale di Chiaravalle

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 21, 2026

CHIARAVALLE – Settant’anni di altruismo silenzioso, impegno costante e risposte concrete ai bisogni della comunità. L’Avis Comunale di Chiaravalle ha raggiunto il prestigioso traguardo del suo 70° anniversario, celebrando una storia straordinaria costruita giorno dopo giorno grazie alla generosità dei donatori e alla dedizione instancabile dei volontari.

La ricorrenza è stata celebrata con una solenne giornata di festa che ha coinvolto l’intera cittadinanza in un ideale e caloroso abbraccio attorno ai valori della solidarietà e del dono. Un momento di particolare significato istituzionale ha reso ancora più speciale questa ricorrenza: il conferimento della Civica Benemerenza da parte dell’Amministrazione Comunale di Chiaravalle.

“Alla Giunta e al Consiglio Comunale – le parole del Consiglio Direttivo Avisino di Chiaravalle – va il nostro più sincero e sentito ringraziamento per questo prestigioso riconoscimento, che testimonia e rinnova il valore sociale, civile e umano dell’opera svolta dalla nostra associazione sul territorio nel corso di sette decenni di attività”.

A dare ulteriore prestigio alla cerimonia è stata la presenza dei rappresentanti delle strutture associative sovraordinate, a conferma della forza e della coesione della grande famiglia Avis. “Esprimiamo la nostra gratitudine – sono ancora parole del Consiglio Direttivo Avisino –  al Presidente di AVIS Regionale Marche, Daniele Ragnetti, e alla Presidente di AVIS Provinciale Ancona, Francesca Pietrucci, per aver condiviso con noi questo importante momento.

Un ringraziamento particolare va all’Avis Provinciale di Ancona per la splendida targa commemorativa conferita in occasione di questo storico anniversario: un riconoscimento che celebra il costante impegno dell’Avis Comunale di Chiaravalle nella promozione della cultura del dono e di quel profondo spirito di solidarietà che, in 70 anni di storia, i nostri donatori hanno saputo alimentare con continuità e generosità.

Il pensiero più riconoscente e commosso è rivolto a tutti i nostri donatori, autentico cuore pulsante dell’associazione. Grazie alla loro scelta libera, anonima, gratuita e consapevole, portata avanti con entusiasmo, responsabilità e alto senso civico, è possibile contribuire ogni giorno a salvare vite umane e a garantire un bene prezioso come la salute.

Accanto a loro, desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine ai volontari che, con dedizione e spirito di servizio, operano spesso lontano dai riflettori, rendendo possibile il funzionamento dell’associazione e la perfetta riuscita di iniziative come questa.

La manifestazione ha saputo coniugare la solennità istituzionale con momenti di gioia e condivisione grazie all’accompagnamento musicale dei Chiarasound, che hanno animato la serata con energia e professionalità, contribuendo a creare un’atmosfera di festa, amicizia e partecipazione.

Una giornata intensa ed emozionante, destinata a rimanere nella memoria della nostra comunità e nella storia dell’Avis Comunale di Chiaravalle, come simbolo di un percorso lungo settant’anni e proiettato con fiducia verso il futuro.

Nelle foto: il presidente dell’Avis regionale Marche, Daniele Ragnetti, la presidente dell’Avis provinciale di Ancona, Francesca Pietrucci ed i componenti del Direttivo Avis di Chiaravalle

 

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