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Crolla un’abitazione, soccorso e portato in ospedale un uomo / VIDEO

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Giu 21, 2026

ROSORA – I Vigili del fuoco sono intervenuti, alle 11 di questa mattina, a Rosora per il crollo di una casa colonica. Sul posto le squadre di Jesi ed Ancona che hanno estratto un uomo rimasto coinvolto affidandolo alle cure dei sanitari.

Il crollo dell’abitazione è stato provocato da un’esplosione. Probabile causa dell’evento una fuga di gas.
È stata esclusa la presenza di altre persone coinvolte nel crollo dell’abitazione.

QUI SOTTO due video:

 

 

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