Un’auto elettrica in fiamme nella notte alla periferia di Fano

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 4 circa in via Vittime di Nassirya per l’incendio di un’autovettura elettrica.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Fano, con il supporto di un’autobotte proveniente dal Comando di Pesaro, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante.

Non si registrano persone coinvolte.

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