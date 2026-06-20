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CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Sicurezza stradale, i Carabinieri di Fabriano fermano un automobilista in stato di ebbrezza e lo denunciano

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 20, 2026

FABRIANO – Prosegue senza sosta e con massima attenzione l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza stradale. Nel corso della notte, il costante e capillare lavoro di pattugliamento ha permesso di individuare e neutralizzare un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.

Durante un controllo alla circolazione stradale effettuato nel centro abitato di Fabriano, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hanno fermato un’autovettura.

Alla guida del veicolo vi era un cittadino di origini straniere, 30enne. I Carabinieri hanno proceduto a sottoporre l’uomo all’accertamento etilometrico e i controlli strumentali hanno confermato i sospetti dei militari: il conducente guidava con un tasso alcolemico pari a 0,92 g/l, un valore quasi doppio rispetto al limite consentito dalla legge. Grazie a questo tempestivo intervento, è stato possibile togliere dalla strada un automobilista che, in quelle condizioni, rappresentava una seria minaccia per sé e per gli altri utenti della carreggiata.

A seguito dei riscontri i Carabinieri hanno deferito l’uomo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre il veicolo è stato successivamente affidato a una persona di fiducia. Questa operazione di controllo conferma ancora una volta la fondamentale importanza dell’attività preventiva svolta quotidianamente e incessantemente dall’Arma dei Carabinieri.

La presenza vigile sul territorio rimane il principale strumento per tutelare la vita dei cittadini e prevenire drammatici incidenti legati all’abuso di sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida. I controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona proseguiranno nel corso del fine settimana su tutte le strade della Provincia.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

 

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