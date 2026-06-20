Inaugurata a San Lorenzo in Campo la rinnovata pista polivalente di via Molino

SAN LORENZO IN CAMPO – Questa mattina, con il taglio del nastro ufficiale alla presenza del Sindaco Davide Dellonti e dell’Amministrazione Comunale, è stata formalmente restituita alla cittadinanza la Pista Polivalente del parco di via Molino. L’inaugurazione segna la conclusione di un atteso percorso di riqualificazione che rigenera, dopo oltre quarant’anni dalla sua costruzione originaria, uno spazio sportivo e sociale strategico per il territorio, oggi completamente rinnovato, sicuro e caratterizzato da un forte impatto cromatico ed estetico.

L’opera, dal valore complessivo di 120.000 euro, è stata finanziata grazie a una convenzione per opere compensative legate a impianti di energia rinnovabile. Una scelta, quella di destinare tali risorse al centro di via Molino, che si inserisce in un più ampio e organico progetto di valorizzazione dell’area urbana, la quale già ospita il recupero della vecchia palestra, il parco giochi “Mattia Luconi”, l’impianto da padel e le strutture per il tennis, tutte strutture sulle quali l’Amministrazione Dellonti ha lavorato negli ultimi anni al fine di una riqualificazione complessiva dell’area.

La sinergia tecnica e i dettagli dell’intervento

Il raggiungimento di questo traguardo è il frutto di un lavoro sinergico che ha visto coinvolti l’Ufficio Tecnico comunale (nelle persone dell’Arch. Gasparoni e del Geom. Curzietti), la ditta Rossini di Orciano per l’esecuzione dei lavori e l’Ing. Politi nel ruolo di progettista e direttore dei lavori.

Gli interventi strutturali e funzionali hanno riguardato nello specifico:

Superficie di gioco: livellamento del fondo e applicazione di resine speciali colorate ad alta resistenza, pensate per le attività multisportive;

livellamento del fondo e applicazione di resine speciali colorate ad alta resistenza, pensate per le attività multisportive; Accessibilità e sicurezza: rifacimento dei marciapiedi perimetrali e dei viali d’accesso in graniglia lavata, bonifica della ringhiera esistente e predisposizione di due nuovi ingressi per ottimizzare la gestione dei flussi durante eventi e manifestazioni;

rifacimento dei marciapiedi perimetrali e dei viali d’accesso in graniglia lavata, bonifica della ringhiera esistente e predisposizione di due nuovi ingressi per ottimizzare la gestione dei flussi durante eventi e manifestazioni; Attrezzature sportive e arredi: installazione di nuove porte da calcetto, tabelloni da basket e nuove panchine per la sosta;

installazione di nuove porte da calcetto, tabelloni da basket e nuove panchine per la sosta; Illuminazione e sostenibilità: potenziamento del comparto luce con 8 nuovi proiettori a LED, operazione inserita nel piano comunale di efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

Il Sindaco di San Lorenzo in Campo, Davide Dellonti, ha espresso profonda soddisfazione a margine della cerimonia: “Con l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione della Pista Polivalente aggiungiamo un tassello fondamentale al percorso di ammodernamento dei nostri impianti sportivi. Garantiamo ai cittadini uno spazio non solo più funzionale e sicuro, ma anche esteticamente bello per il tempo libero e lo sport. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato duramente per raggiungere questo splendido obiettivo: dagli uffici comunali ai professionisti e alle maestranze coinvolte. L’auspicio più grande è che la nostra comunità, e i nostri giovani in particolare, sentano questo luogo come proprio e lo conservino con cura per le generazioni future.”

L’Amministrazione Comunale invita l’intera cittadinanza a scoprire e vivere il nuovo spazio polivalente.

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