Dopo i furti in un bar e in un negozio di Jesi i Carabinieri denunciano cinque persone

JESI – Brillante e tempestiva doppia operazione dei militari della Stazione Carabinieri di Jesi che, in meno di una settimana, hanno fatto luce su un furto ai danni di un noto esercizio commerciale del centro cittadino e su un altro furto commesso ai danni di una commessa impiegata in un’attività commerciale sempre del centro storico.

Il primo episodio risale alla notte del 12 giugno scorso, quando, intorno alle 2.00, due malviventi si sono introdotti all’interno di un noto bar sito in una delle piazze del centro storico, mandando in frantumi la porta a vetri per asportare un magro bottino composto da pochi spiccioli e fuggendo via subito dopo. Acquisita la notizia sono subito iniziate le indagini da parte dei Carabinieri mediante una meticolosa attività di analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone limitrofe al locale. Questa scrupolosa indagine ha consentito di ricostruire i movimenti dei due sospettati e di giungere alla loro inequivocabile identificazione.

Le indagini si sono concluse con il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria dei due responsabili. Si tratta di due cittadini stranieri di 25 anni, residenti nella provincia di Ancona ed entrambi già noti alle Forze dell’Ordine in quanto gravati da precedenti di polizia. I due dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso. Inoltre, gli accertamenti dell’Arma hanno fatto emergere che uno dei due indagati era sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio; pertanto, è stato denunciato anche per la violazione di tale prescrizione, che gli imponeva il divieto di ritorno nel Comune di Jesi.

Gli stessi soggetti, insieme ad un terzo loro connazionale, 30enne, anch’egli già noto alle forze di polizia, sono stati individuati come responsabili di un secondo furto – questa volta ai danni di una commessa, 27enne del luogo – realizzato negli stessi giorni. I tre sono entrati in un negozio di elettrodomestici del centro dove lavorava la donna e dopo averla distratta, hanno sfilato dalla sua borsa il portafogli contenente la tessera bancomat. Subito dopo si sono recati presso una tabaccheria del centro e, usando il bancomat appena rubato, hanno fatto acquisti per un valore inferiore a 50 euro.

Anche qui le solerti indagini dei Carabinieri hanno consentito di identificare i tre autori del furto che dovranno rispondere oltre che di furto aggravato in concorso, anche del reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso da contanti in concorso e, per uno dei tre, è scattata anche la seconda denuncia per la violazione della prescrizione del divieto di ritorno nel Comune di Jesi di cui era gravato.

Il rapido epilogo di queste due vicende testimonia ancora una volta la costante presenza e la dedizione dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, volta a garantire la sicurezza dei cittadini e dei commercianti anche attraverso una pronta ed efficace risposta investigativa ai reati predatori.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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