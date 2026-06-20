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CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Ciclista sbalzato sotto un ponte dopo un incidente stradale

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Giu 20, 2026

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 22 in via Mandela per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e una bicicletta elettrica.
A seguito dell’impatto, il ciclista è stato sbalzato sotto un ponte, precipitando per circa 4-5 metri.

La squadra di Fano ha provveduto al recupero della persona, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario del 118.
Il ferito è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona con l’eliambulanza.
Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

 

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