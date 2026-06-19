I Carabinieri di Jesi sequestrano stupefacenti e materiale per il confezionamento, una denuncia

JESI – Nel quadro dei costanti e capillari servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Compagnia Carabinieri di Jesi hanno portato a termine con successo una nuova operazione antidroga.

L’intervento è scattato nel cuore della notte, durante un pattugliamento lungo via San Martino, dove l’attenzione dei militari è stata attirata da una donna del luogo, una 44enne già nota alle Forze di Polizia.

L’intuito investigativo dei Carabinieri li ha spinti ad approfondire il controllo, rinvenendo immediatamente nella disponibilità della donna 0,7 grammi di hashish. I Carabinieri hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione dove hanno scovato ulteriori 0,9 grammi di hashish e 0,6 grammi di cocaina. Insieme allo stupefacente, sono stati rinvenuti e sequestrati due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale illecito è stato prontamente sottoposto a sequestro.

La donna è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Questo intervento testimonia ancora una volta l’incessante impegno e la dedizione dei Carabinieri di Jesi, quotidianamente in prima linea per garantire la sicurezza della comunità locale e contrastare in modo incisivo ogni forma di illegalità legata al mondo degli stupefacenti.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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