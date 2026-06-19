Due incidenti stradali a Fano con tre feriti lievi, interviene la Polizia locale

FANO – Due distinti incidenti stradali si sono verificati nella giornata di oggi sul territorio comunale, richiedendo l’intervento della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Il primo sinistro è avvenuto intorno alle ore 9.00 all’intersezione tra viale I Maggio e via Morganti. Coinvolti uno scooter Yamaha condotto da un fanese classe 1954 e un’autovettura SsangYong guidata da una giovane residente a Fano, classe 2003 e neopatentata.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter si trovava fermo al semaforo rosso quando è stato tamponato posteriormente dall’autovettura che sopraggiungeva nella stessa corsia di marcia. A seguito dell’urto il motociclo è caduto sul lato destro. Il conducente dello scooter ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza, riservandosi di recarsi autonomamente al Pronto Soccorso per eventuali accertamenti.

Il secondo incidente si è verificato intorno alle ore 13.00 lungo la Strada Nazionale Adriatica Sud, all’altezza del civico 146, e ha coinvolto tre veicoli.

Una Opel Zafira condotta da un fanese del 1961, mentre percorreva la SNAS in direzione Ancona-Pesaro, per cause in corso di accertamento, non essendo esclusa l’ipotesi di un malore, ha invaso la corsia opposta di marcia. Il veicolo ha urtato una Kia Stonic condotta da una donna del 1983 residente a Milano, che viaggiava con a bordo il padre residente a Fano e che è riuscita ad attenuare parzialmente l’impatto.

La Opel Zafira ha poi proseguito la propria corsa nella corsia opposta andando a collidere frontalmente con una Peugeot 108 condotta da una fanese del 1948.

I conducenti della Opel Zafira e della Peugeot 108 sono stati trasportati all’ospedale Santa Croce di Fano per accertamenti. Le loro condizioni non risultano gravi.

La Polizia Locale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei due incidenti. Nel corso delle operazioni si sono registrati rallentamenti alla circolazione, in particolare lungo la Strada Nazionale Adriatica Sud.

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