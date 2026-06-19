Ad Ancona la raccolta dei rifiuti anticipata al mattino: scatta il nuovo orario estivo per fronteggiare le alte temperature e garantire il decoro urbano

ANCONA – Con l’arrivo delle alte temperature estive e in ottemperanza alle normative vigenti inerenti Salute e Sicurezza sul Lavoro, AnconAmbiente S.p.A. riorganizza temporaneamente il servizio di raccolta rifiuti nella città di Ancona, interessando tutte le frazioni di rifiuto nelle principali aree del territorio comunale. Nel dettaglio, il servizio riguarda tutte le frazioni: organica (umido), carta e cartone, plastica, vetro e metalli e secco residuo (indifferenziato).

A partire da lunedì 22 giugno 2026, le attività verranno anticipate al mattino, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza agli operatori e assicurare continuità, efficienza e decoro urbano nel servizio di igiene ambientale. La raccolta sarà effettuata nella fascia oraria compresa tra le 05:00 e le 11:20, in sostituzione del consueto turno pomeridiano previsto tra le 13:00 e le 19:00. La società invita pertanto le utenze interessate a esporre i rifiuti la sera precedente al giorno di raccolta, ricordando che il calendario dei conferimenti resterà invariato sia nelle giornate sia nelle modalità di servizio.

Il provvedimento riguarda un ampio elenco di vie e piazze della città di Ancona: Area Bretella Nord/Sud, Area Piazza d’Armi (mercato), Banchina Giovanni da Chio (Lazzabaretto), Corso Carlo Alberto, Piazza Pertini, Piazza San Francesco, Piazza Stamira, Piazza Stracca, Piazza Ugo Bassi, Strada degli Zingari, Via Ave Ninchi, Via Betti, Via Brecce Bianche, Via Calatafimi, Via Cambi, Via Cameranense, Via Caduti del Lavoro, Via Cavorchie, Via Cimitero Tavernelle, Via Cimetta, Via Conti, Via Crocioni, Via del Liceo Galilei, Via dell’Università, Via Elia, Via Enriquez, Via Fanti, Via Filonzi, Via Flavia, Via Fuà, Via Gabrielli, Via Ginelli, Via Lanzi, Via Leopardi, Via Maggini, Via Maestri del Lavoro, Via Marchetti, Via Miglioli, Via Montecavallo, Via Oberdan, Via Palestro, Via Passo Varano, Via Pastore, Via Sacco e Vanzetti, Via Sacripanti, Via San Gaspare, Via Sparapani, Via Tarantelli, Via Tiraboschi, Via Togliatti, Via Tombesi, Via Trevi, Via Valenti e Via Volponi.

«La rimodulazione degli orari si rende necessaria per garantire lo svolgimento del servizio in condizioni climatiche più sicure e sostenibili, riducendo l’esposizione al caldo degli operatori e preservando al tempo stesso l’efficienza complessiva delle attività sul territorio» – ha dichiarato il Presidente Antonio Gitto.

AnconAmbiente S.p.A. rinnova infine l’invito alla collaborazione dei cittadini, elemento ritenuto essenziale per il buon funzionamento del sistema di raccolta differenziata e per il mantenimento del decoro urbano, oltre che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economia circolare, e invita gli utenti a contattare il numero verde 800 680 800 (gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:45 alle 12:45) per eventuali informazioni o chiarimenti.

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