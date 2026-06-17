Non a voce sola: Daniele Mencarelli a Chiaravalle con “Quattro presunti familiari”

CHIARAVALLE – Dopo il successo dell’inaugurazione, la 17ª edizione della rassegna Non a voce sola prosegue venerdì 19 giugno alle ore 21.15 in piazza Risorgimento a Chiaravalle con uno degli autori più amati e significativi della letteratura italiana contemporanea, Daniele Mencarelli, ospite del secondo appuntamento dedicato al tema che attraversa l’intera edizione, Con-essere. Corpi in alleanza.

Poeta e narratore capace di raccontare con straordinaria intensità le fragilità e le speranze dell’esistenza umana, Mencarelli presenterà il suo ultimo romanzo Quattro presunti familiari, una storia che prende avvio dal ritrovamento di uno scheletro nei boschi della provincia di Latina e dalla convocazione di quattro persone che potrebbero avere un legame con quel corpo senza nome. Da questa premessa si sviluppa una potente riflessione sui legami che ci definiscono, sulle assenze che continuano ad abitare le nostre vite e sulla necessità dell’altro per comprendere noi stessi. Un racconto che dialoga profondamente con il fil rouge della rassegna: il “con-essere” evocato da Mencarelli è infatti la condizione umana stessa, fatta di relazioni, dipendenze reciproche, attese condivise e destini che si intrecciano oltre i confini della famiglia biologica.

Nato a Roma nel 1974, vincitore del Premio Strega Giovani con Tutto chiede salvezza e autore di opere di grande successo come La casa degli sguardi, Sempre tornare e Fame d’aria, Mencarelli porterà al pubblico una riflessione intensa sull’identità, sulla perdita e sulla forza dei legami umani, confermando ancora una volta la capacità della sua scrittura di illuminare le zone più vulnerabili dell’esperienza contemporanea. Un incontro che si annuncia come uno dei momenti più significativi dell’edizione 2026 di Non a voce sola, da sempre luogo privilegiato di confronto tra letteratura, pensiero e vita.

“Dopo aver accolto, ascoltato e applaudito a Chiaravalle le scrittrici Barbara Alberti e Lucia Tancredi nelle due precedenti edizioni di Non a voce sola, ma anche la linguista Vera Gheno e il giornalista Luca Telese negli appuntamenti invernali di Parlare futuro – afferma la Sindaca Cristina Amicucci – è un grande piacere ospitare un altro protagonista di primo livello della scena culturale italiana quale Daniele Mencarelli”. Per Francesco Favi, Assessore alla cultura, “questo incontro offrirà al pubblico l’occasione di dialogare con uno scrittore capace, come pochi, di raccontare le ferite e le speranze del nostro tempo, confermando la vocazione di Chiaravalle a essere luogo di confronto, riflessione e crescita culturale”.

L’ingresso è libero, la partecipazione graditissima. Per informazioni: 338 4162283

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati